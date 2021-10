La Stampa - Rivoluzione in Serie A: presto i casi arbitrali più delicati verranno spiegati via web

Come riportato dal quotidiano La Stampa, presto ci saranno importanti novità in Serie A per quel che riguarda la materia arbitrale. Non appena saranno risolte le questioni di natura tecnica, e comunque dentro la stagione in corso, i casi più delicati e discussi di ogni giornata, verranno spiegati in modo analitico via web. Una spiegazione tecnica e non altro: i tempi perché gli arbitri trovino la parola dopo le gare non sono considerati ancora maturi dall'Aia per la mancanza di collaborazione da parte di chi dovrebbe contribuire a non infuocare il clima.