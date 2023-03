La Stampa: "Stasera Milan-Salernitana, Pioli: 'Obiettivo la terza stagione di fila in Champions'"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna de La Stampa titola così questa mattina: "Stasera Milan-Salernitana, Pioli: 'Obiettivo la terza stagione di fila in Champions'". Conquistati i quarti di Champions League, i rossoneri tornano in campo in campionato, con l'obiettivo di proseguire la loro rincorsa verso i primi quattro posti. Battendo i campani, il Diavolo riaggancerebbe l'Inter in seconda posizione.