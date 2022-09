MilanNews.it

L'edizione odierna de La Stampa in edicola questa mattina titola così sulla sfida di ieri sera a San Siro tra Milan e Napoli: "Alta velocità". Le due squadre hanno dato vita ad una partita ad alto ritmo che si è conclusa con la vittoria degli azzurri per 2-1. La squadra di Spalletti è ora prima in classifica insieme all'Atalanta.