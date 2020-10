Il quotidiano La Stampa dedica uno spazio al Milan all'interno, a pagina 29, con il titolo seguente: "Rosso da 195 milioni: così cambia il mercato". Record negativo per i conti dei rossoneri, che hanno approvato ieri il bilancio per l'esercizio chiuso il 30 giugno. Adesso alcuni giocatori rappresentativi della squadra, come Calhanoglu, sono a rischio cessione durante il mese di gennaio.