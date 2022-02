La Stampa titola: "Con le mani e con i piedi, Maignan lancia il Milan in vetta"

La Stampa titola così questa mattina: "Con le mani e con i piedi, Maignan lancia il Milan in vetta". Dopo le prodezze nel derby, il portiere rossonero è stato protagonista anche ieri contro la Sampdoria, ma questa volta non con delle parate decisive, ma con l'assisto perfetto per il gol vittoria di Leoa. Con i tre punti contro i blucerchiati, il Diavolo è tornato in vetta alla classifica della Serie A, con un punto di vantaggio sull'Inter (che però ha una partita in meno).