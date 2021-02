La Stampa titola: "Il grande paradosso del Milan: ritrova i titolari, ma perde i punti"

"Il grande paradosso del Milan: ritrova i titolari, ma perde i punti": questo il titolo odierno de La Stampa sui rossoneri. Dopo settimane in emergenza, Pioli ha recuperato quasi tutti i giocatori, compresi alcuni titolari importanti come Calhanoglu e Bennacer, che però a La Spezia non hanno inciso per nulla. Contro i bianconeri, è arrivata la quarta sconfitta del Diavolo nel 2021.