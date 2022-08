La Stampa titola: "Milan, sorriso doppio a Marsiglia: vittoria sontuosa e torna Kjaer"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Stampa in edicola questa mattina titola così: "Milan, sorriso doppio a Marsiglia: vittoria sontuosa e torna Kjaer". Nella penultima amichevole estiva, i rossoneri hanno avuto ieri sera la meglio contro i francesi per 2-0 grazie ai gol di Messias e Giroud. Ottima prestazione della squadra di Pioli che può esser contento anche per il ritorno in campo dopo diversi mesi del difensore danese.