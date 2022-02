La Stampa titola: "Primato o sorpasso: Milan e Inter, sfida ravvicinata"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista dei due anticipi di campionato in programma questa sera, l'edizione odierna de La Stampa titola così: "Primato o sorpasso: Milan e Inter, sfida ravvicinata". I primi a scendere in campo saranno i rossoneri alle 18.45 contro l'Udinese, mentre alle 21 i nerazzurri saranno impegnati in casa del Genoa. Il Diavolo ha due punti di vantaggio in classifica, anche se la squadra di Inzaghi deve ancora recuperare una partita.