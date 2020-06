La Stampa - Videochat, effetti luce e maxi pubblicità: i nuovi stadi dopo il Coronavirus

L'edizione odierna de 'La Stampa' ha fatto il punto sulle possibili riforme negli stadi a porte chiuse. In particolare la lega potrebbe valutare l'idea di collocare maxischermi sulle tribune con le immagini via Zoom dei tifosi da casa come successo in Danimarca. Inoltre, sempre sulle tribune deserte, si potrebbero collocare effetti di luce per simulare presenza di bandiere, striscioni, sciarpe ma anche maxi-teloni pubblicitari per aumentare la visibilità degli sponsor.