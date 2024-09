La stoccata di Zazzaroni: "Le proprietà straniere in Italia non investono. A volte si presentano solo per parlare di stadio o per licenziare qualcuno"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto su Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", ha rilasciato queste parole in merito al lavoro svolto sin qui dalle molte proprietà americane presenti nella nostra Serie A.

Spunti e riflessioni, queste le sue parole: "Ancora mi chiedo perchè siano venuti questi americani, dove sono gli investimenti in Italia? Non ce ne sono. Non conoscono la storia del club, le dinamiche del calcio italiano. Le proprietà straniere in Italia non incidono in nulla nel nostro calcio, a livello di presenza in Lega e partecipazione, vivono in una realtà lontana e ogni tanto si presentano per parlare di stadio o per licenziare qualcuno".