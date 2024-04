La Sud prende posizione: il Milan rischia di perdere il supporto del cuore pulsante del tifo

vedi letture

Il comunicato della Curva Sud è stato eloquente e ha dato conferma a quanto abbiamo anticipato l’altra sera sulla possibilità di un cambio di linea verso l’operato della proprietà e della società.

Da quello che ci risulta, la presa di posizione della Curva è solo il primo passo di una fase di lunga analisi da parte del direttivo della Sud verso le dinamiche relative alla scelta del nuovo allenatore al posto di Stefano Pioli, con il nome di Julen Lopetegui che è stato accolto con “scetticismo” per usare un eufemismo.

Il rischio che si sta correndo in queste ore, vista la reazione dei tifosi, è che il Milan possa trovarsi contro una tifoseria (la numero uno in Italia e tra le più unite d’Europa) che, fino ad oggi, ha sempre sostenuto club e squadra senza mai scadere in contestazioni, anche quando sarebbe stato facile farlo a seguito di risultati negativi eclatanti.

Un rischio che il club, oggi, non può permettersi di correre.