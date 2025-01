La Supercoppa può cambiare la stagione del Milan? Albertini: "Sarebbe un trofeo bello da festeggiare, ma no, perché..."

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha presentato la finale di Supercoppa Italiana in programma questa sera alle ore 20 tra l'Inter di Simone Inzaghi, campione in carica, ed il nuovo Milan di Sergio Conceiçao.

Theo Hernandez e Lautaro invece sono un po’ appannati. Perché?

"Theo mi sembra distratto e spero che torni sui livelli delle prime stagioni. Il Milan ha bisogno di un giocatore come lui, di un terzino capace di fare la differenza in ogni momento con le sue accelerazioni".

Il Toro invece anche contro l’Atalanta ha sbagliato qualche gol...

"Da tifoso rossonero spero che continui così. State certi che prima o poi si sbloccherà perché è un campione, ma mi auguro che non succeda proprio nella finale di Supercoppa".

Morata finora non ha collezionato grandi numeri a livello di reti. Se lo aspettava?

"Ha segnato molto la scorsa stagione all’Atletico, ma in carriera non è mai stato un grande bomber . Per la squadra sa comunque essere utile, arretrando e creando spazi per l’inserimento dei compagni".

La vittoria della Supercoppa potrebbe cambiare la stagione del Milan?

"Sarebbe un trofeo bello e da festeggiare, ma cambiare la stagione direi di no perché il distacco dalla vetta della classifica è incolmabile e perché di successi ce ne vogliono anche altri. Vincere il derby però può dare la carica per ricorrere la qualificazione alla prossima Champions. Adesso comunque meglio non pensare troppo al futuro e concentrarsi su questa finale".