La UEFA fa rimuovere i three little birds dalle maglie dell'Ajax. Sono "simboli in più"

L'Ajax ha giocato sabato contro lo Zwolle indossando per la prima volta la terza maglia, quella ispirata alla canzone "Three Little Birds" di Bob Marley. Un omaggio a un pezzo storico, che è diventato l'inno dei lancieri e che ha dato vita a una linea di abbigliamento che ha letteralmente fatto impazzire i tifosi di tutto il mondo. I più attenti si sono accorti di un particolare: sul retro, sotto il collo, le maglie indossate in campionato da Tadic e compagni non avevano i tre "uccellini" colorati di rosso, verde e giallo, che invece compaiono su quelle presentate qualche settimana fa. Il motivo? La UEFA avrebbe sollecitato la Federcalcio a far rimuovere quei "simboli" perché "diversi dallo sponsor e dal logo del club". Una decisione che ovviamente ha fatto e farà molto discutere.