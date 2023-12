La Verità - Cardinale cerca un miliardo per mandare avanti il progetto Milan

Nell'edizione di questa mattina de La Verità, si riporta l'indiscrezione secondo cui Gerry Cardinale, proprietario del Milan attraverso il fondo RedBird, starebbe cercando investitori, legati soprattutto al mondo arabo, per ripianare il vendor loan, ovvero il prestito concesso da Elliott in occasione del passaggio di consegne a Casa Milan, di circa 550 milioni di euro. Secondo La Verità, la famiglia Singer - a capo di Elliott - avrebbe fatto richiesta di un'accelerazione di restituzione del prestito che doveva essere saldato, secondo i patti, nell'agosto del 2025, inclusi gli interessi. Per questa ragione Cardinale e Furlani sono spesso in viaggio in Medio Oriente: cercare investitori che possano contribuire all'investimento.

Cardinale ha ancora progetti grandi per il Milan, non solo sul campo ma anche fuori. Sa perfettamente che la società di oggi vale molto meno di quanto potrebbe valere con uno stadio proprietà: per questo l'americano sta spingendo molto sull'impianto di San Donato che, comunque, prima del 2028 (secondo le aspettative più rosee) difficilmente si vedrà. Anche l'obiettivo stadio, dunque, ha innestato questa caccia al socio di minoranza, dal momento che tra vendor loan e progetto a San Donato, Cardinale cerca circa un miliardo.