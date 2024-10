La Verità: "Lepore fa spostare Bologna-Milan. Il lockdown climatico falsa la Serie A"

La Verità in edicola questa mattina titola così: "Lepore fa spostare Bologna-Milan. Il lockdown climatico falsa la Serie A". Il quotidiano scrive che per la prima volta nella storia di abbatte sul calcio italiano il "lockdown climatico": "Si tratta di un mostro procedurale che esautora la Lega Calcio da ogni prerogativa con la motivazione dell'ordine pubblico, anche quando è molto presunto, visto che non siamo ai livelli dell'alluvione di Firenze nel 1966".

Il sindaco Lepore, nonostante lo stadio Dall'Ara fosse assolutamente agibile, ha detto di no anche a giocare il match a porte chiuse. Però altri eventi in città non sono stati rinviati o annullati, come per esempio la Bologna Boxing Night di ieri sera, che è andata in scena a porte chiuse, oppure la kermesse "Auto e Moto d'epoca" che si tiene a Bologna Fiere questo week-end.

Continua il quotidiano: "Il precedente è pericoloso, il campionato è nelle mani dei sindaci e lo svantaggio per il Milan è palese. I rossoneri rischiano di trascinarsi l'asterisco della gara da recuperare fino a primavera e soprattutto dovranno giocare il big match contro il Napoli (29 ottobre) senza Theo Hernandez e Tijjiani Reijnders, i quali non potendo scontare la squalifica oggi saranno assenti martedì a San Siro. Sui social il commento più gentile dei tifosi è 'campionato falsato'. A Bologna, in nome della politica, questo ed altro".