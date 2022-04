La volata è lanciata: gli ultimi 4 impegni di Milan e Inter

MilanNews.it

Con la sconfitta di ieri sera dell'Inter al Dall'Ara contro il Bologna, la volata per lo scudetto è stata ufficialmente lanciata. Ora, sia rossoneri che nerazzurri hanno giocato lo stesso numero di partite. Mancano 4 giornate che si preannunciano intense e imprevedibili, come lo è stato questo campionato per tutto l'anno. Vediamo quali sono le tappe che aspettano le due milanesi.

Il prossimo weekend, valevole per la 35° giornata, vede il Milan ospitare una Fiorentina reduce da tre sconfitte consecutive (Juve in Coppa e Salernitana e Udinese in A), la cui ultima in Friuli è stata una vera e propria batosta. L'Inter giocherà proprio in casa dell'Udinese che ormai gioca soprattutto per l'onore. I rossoneri scenderanno in campo alle 15 di domenica, i nerazzurri alle 18.

La 36° giornata vedrà il Milan andare a Verona per giocare contro l'Hellas in un match che all'andata era stato complicatissimo. L'Inter invece ospita l'Empoli di Andreazzoli e giocherà due giorni prima rispetto agli uomini di Pioli, in virtù dell'impegno in finale di Coppa Italia contro la Juve il martedì successivo.

La penultima giornata vedrà l'ultima gara casalinga del Milan contro l'Atalanta: partita sempre carica di tensione, con i bergamaschi che inseguono un piazzamento per l'Europa. L'Inter invece è attesa in Sardegna dal Cagliari che, molto probabilmente, potrebbe essere ancora invischiato nella lotta per non retrocedere. Il Milan giocherà prima.

Infine, la resa dei conti. Il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che ha già fatto male ai rossoneri quest'anno (e non solo). L'Inter a San Siro contro la Sampdoria che potrebbe giocarsi la salvezza negli ultimi 90 minuti.