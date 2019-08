Landim (pres. Flamengo): "Duarte può diventare il Chiellini brasiliano, ne sono certo"

Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.come e ha parlato delle caratteristiche di Leo Duarte: "Vado controcorrente e, visto il suo approdo in Serie A, dico Giorgio Chiellini. Leo ha le caratteristiche giuste per diventare il Chiellini brasiliano, ne sono certo. Il trasferimento in Serie A è la scelta migliore per lui. In Italia Duarte potrà crescere e fare l'ultimo salto di qualità, imparerà tantissimo in un campionato che da sempre fa dell'attenzione tattica e del lavoro difensivo due autentici marchi di fabbrica".