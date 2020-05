Laudisa: "Ho la sensazione che Ibra voglia restare al Milan"

Carlo Laudisa, intervenuto in una diretta su Canale Europa con Carlo Pellegatti, ha detto la sua sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, esprimendosi in relazione ad una possibile permanenza al Milan: "Ho la sensazione che Ibra voglia rimanere e che il calcolo del Milan vada in questa direzione. Ritengo che il giallo di Ibra si risolva prima di metà luglio, in un senso o nell'altro".