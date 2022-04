Laudisa: "Il nuovo Milan vuole vincere e finanziare una campagna acquisti importante”

MilanNews.it

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti ha parlato così dei prossimi movimenti in attacco dei rossoneri: “Per Origi c’è sicuramente una traccia molto chiara, negli ultimi giorni i contatti con l’entourage del giocatore belga sono stati molto proficui. Si è delineato l’accordo per un triennale con opzione per il quarto anno da 4 milioni circa a stagione, con il giocatore che usufruirà del decreto crescita. La strategia milanista è comunque tutta da definire, in questi giorni ad esempio si è parlato di Mahrez del City, ma molto più realisticamente Maldini dovrà rivedere Carnevali sia per Berardi ma anche per Scamacca. La nuova proprietà gli darà maggiori risorse da investire sul mercato italiano, oppure ci saranno altri nomi, come quello di Haller dell’Ajax che costa 45 milioni? Si è parlato anche di Nunez, centravanti uruguaiano che in Portogallo sta facendo molto bene, oltre che in Champions League… Quindi le alternative non mancano. Bisogna avere solo un po’ di pazienza, perché indubbiamente Maldini dovrà congegnare con la nuova proprietà il budget. Quei 300 milioni verranno spesi? Bisognerà vedere in quanto tempo. Di sicuro il nuovo Milan vuole vincere e vuole finanziare una campagna acquisti importante”.