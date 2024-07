Lavori in attacco per la Roma: senza Lukaku e Belotti, potrebbe salutare anche Abraham

Lukaku ha salutato da un po', Abraham potrebbe farlo presto se il Milan dovesse affondare il colpo, Belotti è già ufficiale al Como. Insomma, la Roma potrebbe presto restare senza centravanti. Viene in mente quella foto di Mourinho in cui, un anno fa, presentava il nuovo numero nove giallorosso. Voleva Morata, era rimasto all'Atletico. Gli sarebbe bastato un Duvan Zapata, dall'Atalanta. Oppure un Kean, un Marcos Leonardo. Alla fine fu accontentato, pur con calma, perché le operazioni di mercato migliori si fanno dal 15 agosto in poi, quando non hai più possibilità. Ne sono arrivati due, a dir la verità: Azmoun e Lukaku, appunto, più Belotti e Abraham.

Un parco attaccanti eccellente, verrebbe da dire, con De Rossi che firmerebbe - attualmente - per averne anche solo Lukaku. Pare difficile che il belga torni - piace al Napoli - ma ci sono diversi nomi interessanti. Quello di Jonathan David è da cerchiare con il pennarello, perché c'è stato un incontro fra Ghisolfi e gli agenti del canadese per capire la fattibilità: 30 milioni la richiesta, forse scontabili a dodici mesi dalla scadenza e con l'idea di non rinnovare se non dovesse avere il via libera per ques'estate.

E gli altri? En Nesyri sembra più difficile rispetto a prima ma è ancora in corsa. Forse il preferito è attualmente il norvegese Sorloth che, in questo momento, non è sul mercato per il Villarreal. Tradotto: 38 milioni per la clausola di risoluzione o nisba.