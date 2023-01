LAZ-MIL (4-0): notte fonda all'Olimpico, quarto gol della Lazio con F.Anderson

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Quarto gol della Lazio al minuto 75 con Felipe Anderson. Sulla sinistra duello Zaccagni-Calabria vinto dal biancoceleste, palla tra le linee per Luis Alberto che trova un filtrante stupendo per il numero 7 al centro dell'area: Kalulu buca l'intervento, Dest resta a guardare e il calciatore della Lazio batte Tatarusanu nell'uno contro uno. 4-0 all'Olimpico, per il Milan è notte fonda.