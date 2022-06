Lazio, contatti con Mertens e Romagnoli

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Carnesecchi è l'obiettivo numero uno per la porta della Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il direttore sportivo Igli Tare è in missione per cercare di sbloccare il mercato, ma intanto Sarri spera e riflette sul classe 2000, che oggi si sottoporrà all'intervento alla spalla e potrebbe restare fuori 4 mesi. Contatti con Mertens e Romagnoli, ma il nodo sono le cessioni: tentativi per vendere Vavro, Escalante e Muriqi.