Lazio, duello United-PSG per Milinkovic-Savic: base di 80 milioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

È duello Manchester United-PSG per Sergej Milinkovic-Savic. Come scrive Il Messaggero, l'agente del calciatore è sbarcato due giorni fa a Roma ed ha portato un'offerta del Manchester United: i Red Devils hanno messo sul piatto quasi 80 milioni, la cifra minima da Lotito. I biancocelesti sperano nel contrattacco del PSG, con i parigini che in autunno avevano fatto recapitare una proposta da 65 milioni. Può scatenarsi un'asta al rialzo, a queste cifre la Juventus sembra essere tagliata fuori, anche se il giocatore raggiungerebbe volentieri il fratello Vanja a Torino.