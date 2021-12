Lazio, duro confronto fra Sarri e la squadra dopo la sconfitta contro il Sassuolo

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, al termine del match fra Sassuolo e Lazio che ha visto i neroverdi vincere per 2-1 contro i biancocelesti, c’è stato un confronto durissimo fra il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, e la squadra. Emergono infatti dettagli: usando parole e toni concordati con Claudio Lotito - questa volta assente - Sarri ha cercato di avere una reazione dal gruppo. Nel mirino l'incapacità della squadra di mettere in pratica quanto provato in allenamento, nonché la lucidità che la Lazio non riesce a mantenere nei momenti chiave delle partite. Alle critiche di Sarri sarebbe seguita una risposta dei senatori, su tutti Francesco Acerbi e Ciro Immobile, nel tentativo di arrivare a un dibattito su come uscire dal complicato momento che stanno vivendo i biancocelesti.