Lazio, ieri incontro con l'agente di Acerbi. Romagnoli tra i papabili per sostituirlo

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella giornata di ieri, Pastorello ha fatto visita a Formello dove ha incontrato i dirigenti della Lazio per parlare del futuro di Francesco Acerbi, destinato a lasciare i biancocelesti alla fine della stagione in corso; il procuratore, seconndo il Messaggero, ha portato gli interessamenti di Inter e Juventus. Per sostituirlo c'è da tempo l'interesse per Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan.