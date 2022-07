Lazio, il Bruges ha chiesto lo sconto per Muriqi. Lotito infastidito

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Test non soddisfacenti", ma più che altro il tentativo di cambiare la formula dell'affare. Vi sarebbe questo, scrive la Repubblica nella sua edizione romana, dietro la brusca frenata fra la Lazio e il Club Brugge per Vedat Muriqi. Dopo le visite mediche, con nuovi accertamenti che comunque saranno effettuati oggi, il club belga avrebbe infatti chiesto a Lotito di abbassare il prezzo - 11 milioni - o cambiare la formula, togliendo l'obbligo di riscatto. Una richiesta che ha infastidito la Lazio e alla quale la società, ma anche lo stesso Muriqi, avrebbero detto di no. Da capire come andranno i test in programma oggi.