Giornata di campionato positiva per il Milan che grazie al pareggio contro il Napoli tiene la Roma a -1, ma guadagna un punto sulla Lazio. La formazione di Inzaghi ha perso in serata 2-1 contro la Juve. I ragazzi di Gattuso sono quarti in solitaria dopo questo turno di serie A. Ko anche per l'Inter a Torino, ma i nerazzurri sono avanti di 5 punti in classifica.