Lazio, per Milinkovic-Savic mercato bloccato in Italia: l'agente lo offre al Chelsea

Con un solo anno di contratto rimasto, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe lasciare la Lazio in estate, con un mercato che certamente non manca. Il centrocampista biancoceleste è seguito la maggiori big italiane, dalla Juventus in prima linea passando per Milan e Inter, che però secondo il Corriere della Sera edizione romana hanno un po' allentato la presa in questi ultimi giorni.

Con il mercato in Italia che vive una fase di stallo, l'agente del serbo, Mateja Kezman, ha cominciato ad esplorare alcune ipotesi all'estero e secondo il quotidiano avrebbe offerto il centrocampista al Chelsea dell'americano Todd Boehly, peraltro club in cui l'agente aveva militato nella stagione 2004-2005, vincendo una Premier League. Una eventuale cessione di Milinkovic rimpolperebbe le casse della Lazio, pronta poi a reinvestire il denaro sul mercato per rinforzare la rosa di Sarri.