MN - David-Milan? Dalla Francia: "Se il Lille riesce a venderlo a 20 milioni farà già un affare"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il collega di France Bleu Nord, Charley Sylvain, ha parlato di Jonathan David, protagonista a Lille e tra gli attaccanti tenuti d'occhio dal Milan. Il canadese vedrà il suo contratto scadere nel 2025 e può essere un ottimo affare.

A Lille si è messo in mostra in questi anni Jonathan David. Cosa ci puoi dire di lui? Vedremo un percorso simile a quello di Osimhen, anch'egli lanciato nel Nord della Francia?

"Non so se farà lo stesso percorso di Osimhen, anche perché il nigeriano è un altro tipo di giocatore, più spettacolare. Osimhen è un attaccante a cui piace far parlare molto di sé, ha molto ego. Penso che Jonathan David sia un giocatore che agisce più nell'ombra, è un attaccante a cui piace far brillare i suoi compagni. Ecco, è un attaccante che non ha necessariamente bisogno di statistiche per essere felice. Jonathan David rimane a oggi il capocannoniere del club ma a volte è capace di non segnare per diverse partite. Mi ricorda un po' Filippo Inzaghi, perché è una vera volpe dell'area di rigore e perché non abbiamo ricordi di suoi gol spettacolari. Spesso è un giocatore che finalizza le azioni dei compagni di squadra. E poi è un bravissimo ragazzo, sul quale puoi investire ad occhi chiusi, Non fa polemiche, è un uomo squadra. Ecco, magari non essendo spettacolare magari non accontenterà il palato dei dirigenti del Milan o di altri club europei ma se Paulo Fonseca si sposterà è possibile che lo voglia con sé".

Cosa si dice della sua futura destinazione?

"Penso che se ne andrà quest'estate. Il suo valore su Transfermarkt è di 50 milioni ma il Lille sarebbe ben felice di poterlo piazzare a 30-40. Ma dato che non ha un profilo molto spettacolare e oggi gli resta solo un anno di contratto se il Lille riuscisse a venderlo per 20 milioni di euro sarebbe già un ottimo affare sapere che è arrivato al club nel 2020 e che all'epoca era costato più di 30 milioni di euro, quando era costato 30 milioni di euro, il più grande trasferimento nella storia del club".