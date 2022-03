Lazio, pressing di Lotito per Romagnoli: offerti 3,2 milioni a stagione

© foto di DANIELE MASCOLO

Quale sarà il futuro di Alessio Romagnoli? Il centrale è in scadenza con il Milan e non rinnoverà il suo contratto. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport il giocatore è chiamato ad una scelta: seguire la testa o il cuore. Nella prima ipotesi, il difensore, essendo in scadenza, può ambire a club che giocano per lo scudetto e in Champions. Se dovesse invece seguire il cuore, Romagnoli potrebbe accettare la corte della sua Lazio, squadra per cui tifa. Lotito si è spinto fino a 3,2 milioni e stagione per 5 anni, presto ci sarà un nuovo incontro tra il DS Tare e l'entourage del calciatore. Un primo incontro c’è stato a febbraio, il prossimo può essere decisivo.