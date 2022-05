Lazio-Romagnoli, contatti continui per trovare l'accordo economico

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver alzato nel cielo di Reggio Emilia la coppa dello Scudetto, Alessio Romagnoli pensa al suo futuro che, a oggi, sembra lontano da Milanello. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, infatti, l'entourage del capitano del Milan sarebbe in contatto continuo con la dirigenza della Lazio per trovare la quadra dal punto di vista economico.