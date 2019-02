Lazio, Rossi: "Milan con tante assenze? Sottovalutarli sarebbe un errore"

Autore di cinque gol nel 7-0 rifilato dalla Lazio alla Cavese in amichevole, l'attaccante biancoceleste Alessandro Rossi ha parlato a Lazio Style Channel del prossimo impegno di campionato contro il Milan: "Oggi era importante fare un buon allenamento e ci siamo riusciti. Venivamo da una settimana in cui abbiamo lavorato tanto e volevamo mettere in pratica il lavoro svolto. Ci stiamo preparando in vista del Milan e ci stiamo mettendo tutto l'impegno. Le tante assenze del Milan? Non dobbiamo cadere nell'errore di sottovalutare l'avversario. La squadra non dipende solo dal singolo, sono sicuro che chi prenderà il posto degli infortunati lo farà al meglio. E questo vale tanto per il Milan quanto per la Lazio".