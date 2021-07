Lazio, Sarri: "Luis Alberto non ha risposto alla convocazione ed è un problema"

Durante la conferenza stampa di presentazione, Maurizio Sarri, neo allenatore della Lazio, ha parlato di Luis Alberto e della sua mancata partecipazione ieri al primo allenamento stagionale. Sarri ha detto: “Non ha risposto a una convocazione, quindi è un problema dal punto di vista gestionale per la società. Poi c'è un aspetto che riguarda i rapporti. Sto aspettando che arrivi per parlare con me e i compagni per convincermi di quello che ha fatto. Se lo fa e ci convince, il problema morale svanisce. La pena di morte non c'è nei miei gruppi. Luis Alberto alla Jorginho? Non ce lo vedo, è bravo quando porta palla e salta gli avversari. Lo vorrei utilizzare come Hamsik a Napoli: deve andare tra le linee e creare superiorità”.