Lazio, si pensa ad un terzino sinistro: l'obiettivo è l'ex-Milan Kerkez

La Lazio vuole accontentare il proprio allenatore, Maurizio Sarri, inserendo un terzino sinistro in rosa. Ci sono parecchie candidature in corsa, come Milos Kerkez, ex primavera del Milan, ora all'Az Alkmaar in Eredivisie. L'ungherese ha giocato contro l'Italia a Budapest, la valutazione è alta e difficilmente verrà ceduto a gennaio, come spiega il Corriere dello Sport.