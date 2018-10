Le coreografie del derby: la Sud stana il tema della Nord, gli risponde e vince il suo derby

Quando arriva il derby, uno dei momenti che tutti aspettano è l’apertura delle coreografie da parte delle due curve. Da oltre 30 anni, ormai, un appuntamento fisso, che porta gli spettatori degli altri settori ad attivare la fotocamera dei propri smartphone per immortalare quelle che sono delle vere e proprie opere d’arte. Per mesi vengono pensate le tematiche, i soggetti da riprodurre e gli striscioni da scrivere, un lavoro immenso che ha la sua sublimazione nell’apertura totale dove teli, plastiche colorate e posizionate minuziosamente, fumogeni e striscioni compongono la coreografia.

Anche domenica il rituale si è svolto secondo la sua sacralità, ma rispetto al passato, c’era qualcosa di diverso. Nel momento in cui la nord interista ha dato vita alla sua coreografia, che vedeva come tema principale un biscione enorme che dà la caccia a tre diavoli, corredato dallo striscione al primo anello verde: “Il simbolo dei milanesi”, ecco che dall’altra parte è arrivata la risposta immediata della Sud. La corografia aperta dagli ultras milanisti al secondo anello blu era stata preceduta da uno striscione anticipatore “Passano gli anni, ma la storia resta. La fine di chi striscia è sempre questa”. Quando le quasi 8.000 plastiche sono state alzate, ecco che è comparso il biscione interista stritolato dalle mani del Diavolo, il tutto corredato dallo striscione, in dialetto milanese, “A trovare i parenti a Milano si va con le mani piene”.

Lo sberleffo più grande che si ricorda dei derby milanesi risale alla stagione 1998-99, quando sempre la Sud scoprì la coreografia della Nord che riproduceva un vascello di pirati, riuscendo a preparare la propria risposta a tema con una nave rossonera accompagnata dallo striscione: “Nave in vista, carica”.