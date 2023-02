Le foto dell'allenamento odierno a Milanello: Ibra domina, c'è anche Dest

AC Milan ha pubblicato le immagini dalla seduta di allenamento odierna svoltasi a Milanello: da segnalare la presenza dominante di Zlatan Ibrahimovic e anche quella di Dest, non convocato nell'ultima sfida contro l'Inter.

New training pics have just dropped #MilanTorino #SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/3BBAQku5G5