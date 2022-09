Le frasi motivazionali di Pioli appese nello spogliatoio? Le svela Maldini

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Maldini, leggenda rossonera e attualmente Direttore dell’area tecnica del Milan, è stato ospite del Festival dello Sport, organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport, e si è così espresso sulle frasi motivazionali di Pioli: "Ci sono statistiche, frasi di avversari, di ex compagni o anche di ex allenatori. Magari anche più di un paio di ex compagni. È una persona sensibile, capisce come stimolare il gruppo e quindi ogni tanto appende qualcosa".