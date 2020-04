Le nuove valutazioni - Donnarumma, il Milan vorebbe almeno 50. Ma nel 2021 scade

A tre anni da un’estate particolarmente bollente, quella del 2017, Gianluigi Donnarumma ritornerà a essere un caso spinoso per il Milan. Perché allora Fassone e Mirabelli riuscirono a convincere il portiere a firmare un rinnovo con il nuovo corso rossonero, quello di Yonghong Li e di un Mino Raiola decisamente indebolito nel suo potere contrattuale dopo l’addio della vecchia dirigenza. Sei milioni di euro a stagione che, però, ora rappresentano un esborso troppo grande per il Milan che, in questo momento, ha intenzione di mettere un tetto salariale per i nuovi acquisti, cedendo quelli che superano questa soglia. Per Donnarumma forse poteva esserci un’eccezione, ma l’idea che Raiola ha oramai bene in mente è quella di scegliere un nuovo percorso per il proprio assistito, dopo avere mandato giù l’amaro boccone di non prendere alcuna commissione tre stagioni fa.

Cinque milioni regalati al Covid - La realtà è che l’età di Donnarumma gioca a favore sia del Milan che del calciatore. Ventuno anni, un contratto in scadenza nel 2021, è l’ultima estate per monetizzare. La Juventus è pronta al tira e molla, come nel caso Icardi di un anno fa, ma la realtà è che anche Real Madrid e Chelsea stanno pensando a un eventuale assalto al calciatore. I rossoneri vorrebbero 50 milioni, che è poi la valutazione di Transfermarkt e che il Covid ha limato al ribasso: per il Cies, invece, la forbice va dai 50 ai 70 milioni, dipenderà dalle offerte che arriveranno.