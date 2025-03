Le pagelle de La Gazzetta: Milan anima forte. Musah sconcertante, Reijnders e Pulisic pilastri milanisti

Il Milan vince in rimonta anche contro il Como confermando per l'ennesima volta in stagione di essere una squadra che ha carattere, ma non quella continuità che le servirebbe per ambire ai piani alti della classifica. La Gazzetta dello Sport, comunque, ha premiato lo sforzo della formazione rossonera premiandola con un 6,5 in pagella, giustificandolo scrivendo: "Un tempo in balia del Como e un altro a reagire e a risalire. Non bel calcio, ma anime forti".

Note dolenti della sfida di San Siro Theo Hernandez (voto 5,5), Gimenez (voto 5), Bondo (voto 5), Leao (voto 5.5) ma soprattutto Yunus Musah (voto 4,5), il peggiore in campo del Milan: "Sconcertante il gol fallito, con un tiro che miscela ansia e insicurezza. Poi lo stop sbagliato con grossolanità sull’invito di Gimenez".

Bene i vari Maignan (voto 6,5), Fofana (voto 6,5) e tutta la linea difensiva. Benissimo, ovviamente, Tammy Abraham (voto 7), Christian Pulisic (voto 7) e Tijjani Reijnders (voto 7,5), il migliore in campo del Milan: "L’assist magnifico per Pulisic, la traversa scheggiata, il gol in prima persona, l’universalità di ruoli e di posizioni. Reijnders e Pulisic pilastri milanisti".

Promosso anche Conceiçao con un 6,5: "Azzecca la rimescolata dell’intervallo, l’innesto di Fofana innerva la squadra dove c’è più bisogno, nel centrocampo fin lì teatro del dominio comasco".