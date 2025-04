Le pagelle del CorSera: Leao in versione pigra. Pulisic, lampi da vero Captain America

Il Milan vince a Venezia e conquista tre punti importantissimi che fanno classifica e danno morale in vista della finale di Coppa Italia. La formazione di Sergio Conceiçao ha ancora una volta dimostrato di trovarsi a proprio agio con questo nuovo modulo, e la terza vittoria conquistata nelle ultime 4 uscite lo conferma ampiamente.

Partendo dalle note dolenti della sfida del Pier Luigi Penzo, per Il Corriere della Sera il peggiore in campo tra le file del Milan è stato Rafael Leao (voto 5), che in laguna ha mostrato la "versione pigra". Rimandati, più che bocciati, anche Strahinja Pavlovic (voto 5,5), Ruben Loftus-Cheek (voto 5,5) e Tammy Abraham (voto 5,5).

Sufficiente il ritorno in campo di Kyle Walker (voto 6), così come le prestazioni dei vari Mike Maignan (voto 6), Theo Hernandez (voto 6), Fikayo Tomori (voto 6) ,Alejandro Jimenez (voto 6) e Santiago Gimenez (voto 6), autore del gol del definitivo 2 a 0 del Milan. Bene invece Tijjani Reijnders (voto 6,5), autore dell'assist per la rete del Bebote, e Matteo Gabbia (voto 6,5). Nota di merito va invece alle prestazioni di Youssouf Fofana (voto 7) e di Christian Pulisic (voto 7), senza ombra di dubbio il migliore in campo nel Milan.

Promosso a pieni voti anche Conceiçao e le sue scelte (voto 6,5).