Le pagelle del CorSport: Leao e Maignan i migliori. Rimandati Morata, Theo e Pavlovic

Il Milan vince contro il Girona nel segno di Rafael Leao e sale a quota 15 punti nella classifica generale della Champions League, che se dovessero essere 18 al termine della prossima, ed ultima, giornata di questa League Phase, garantirebbero al Diavolo l'accesso diretto agli ottavi di finale della competizione. Di seguito le pagelle de Il Corriere dello Sport, che ovviamente non ha potuto non premiare Rafael Leao come uomo partita.

Il quotidiano ha infatti dato 7,5 come voto al portoghese: "Chi se non lui? Sblocca il match con un bellissimo gol. Terza rete consecutiva in Champions. Ispirato anche quando apparecchia per Theo, ma il francese spreca". Stessa quotazione (7,5) anche per Mike Maignan: "Uscita decisiva e provvidenziale su van de Beek pronto ad insaccare, poi replica su Tsygankov. E’ in serata e lo dimostra quando salva pure su Herrera. Insuperabile".

Buone le prestazioni per il Corriere del trio di centrocampo composto da Reijnders (voto 6,5), Bennacer (voto 6,5) e Fofana (voto 6). Opache, o meglio, non convincenti quelle di Pavlovic (voto 5,5), Morata (voto 5,5) e Theo Hernandez (voto 5,5), che si becca l'ennesima insufficienza della sua stagione: "Si divora il vantaggio calciando malissimo a pochi metri dalla porta. Errore che uno come Theo non può commettere. Calcia fuori un’altra buona opportunità".

Per Conceiçao, invece, il voto è 6,5: "Arriva la prima vittoria in Champions sulla panchina del Diavolo. Successo fondamentale: il Milan è ad un passo dagli ottavi diretti".