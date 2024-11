Le pagelle della Gazzetta: Leao decisivo, Fofana insostituibile

Rafael Leao è l'indiscusso uomo della partita contro lo Slovan Bratislava in Champions League anche per la Gazzetta dello Sport che segue a ruota la UEFA e investe il portoghese di questo titolo con un 7,5 in pagella. Il giudizio recita: "Entra all'intervallo e decide la gara con la rete del 2-1: è questo il Leao che i tifosi rossoneri vogliono. La cura Fonseca ha avuto l'effetto sperato". A lui si contrappone Noah Okafor, bocciato e sostituito da Rafa, 5: "Parte titolare e cerca l'uno contro uno senza sfondare. Qualche dribbling riuscito senza azzeccare la giocata decisica. Out a fine primo tempo".

Tra i migliori c'è Youssouf Fofana, premiato con un 7 di voto: "Il tracciante con cui innesca il 2-1 di Leao è da applausi. Aggiunge una prestazione di spessore. In questo momento in mezzo al campo è insostituibile". Stessa valutazione anche per Tammy Abraham, dopo un assist e un gol: "Nel primo tempo si vede solo per l'assist dell'1-0, per il resto viene spesso anticipato e non ha guizzi in area. Il velo sul 2-1 e la rete del 3-1 lo fanno essere assoluto protagonista della ripresa. In Champins non segnava da oltre quattro anni, quando era ancora al Chelsea". Tra gli altri degni di nota i 6.5 concessi a Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic.

Anche per Paulo Fonseca il voto è 6.5: "Terzo successo di fila in Champions, tutti con tre gol segnati. Gli ottavi sono a portata di mano. La squadra però deve crescere come equilibrio".