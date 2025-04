Le pagelle della Gazzetta: Maignan è tornato super, Abraham e Jovic risorse vitali

Il Milan pareggia 2 a 2 contro la Fiorentina e vede allontanarsi sempre di più l'obiettivo Champions League. Nonostante questo, La Gazzetta dello Sport ha premiato la prova di sforzo della formazione di Sergio Conceiçao valutandola con un 6,5 pieno in pagella: "Sotto di due gol dopo 10’: peggio che a Napoli... Fischi all’intervallo, poi bella ripresa".

Facendo un giro per le valutazioni dei giocatori rossoneri il peggiore in campo è stato Yunus Musah, bocciato con un netto 4 in pagella. Seguono Theo Hernandez (voto 5), Fikayo Tomori (voto 5) e Malick Thiaw (voto 5). Rimandati invece Kyle Walker (voto 5,5) e lo sfortunatissimo Santiago Gimenez (voto 5,5), che va assolutamente ripreso mentalmente.

Bene invece i vari Leao (voto 6), Pulisic (voto 6,5), Reijnders (voto 6,5) e Fofana (voto 6,5), così come Luka Jovic (voto 6,5) e ovviament Tammy Abraham (voto 7), i due autori delle reti che hanno permesso al Milan di riaddrizzare la partita. Il vero Man of The Match è stato però Mike Maignan, voto 8: "Para su Gudmundsson, Beltran e tre volte su Kean. Tiene a galla il Milan e il secondo intervento sull’attaccante della Nazionale è super".

Promosso anche Sergio Conceiçao, voto 6: "Ancora un inizio sbagliato, con dubbi sulla formazione di partenza. Il suo Milan crea molto senza vincere e ricade nei soliti errori"