Le pagelle della Gazzetta: riecco il vero Theo, applausi per Conceicao

Rafael Leao non ha segnato ieri sera nel derby-finalissima di Supercoppa Italiana contro l'Inter ma è stato comunque indicato come migliore in campo nelle pagelle pubblicate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Per il portoghese, entrato in tutte e tre le reti, il voto è 8: "Dentro dopo il 2-0, cambia il match. Accelera e si prende la punizione dal limite del 2-1. Mette il piede nel 2-2 e firma l'assist del 3-2. Bentornato". Lo stesso voto se lo merita Christian Pulisic, il miglior giocatore del Milan in questa stagione: "Parte a sinistra dove non brilla. Con Leao in campo fa prima il trequartista e poi va a destra. Suo il 2-2, il 10° gol stagionale, e il filtrante nell'azione della vittoria".

Molto bene anche un ritrovato Theo Hernandez che finalmente torna decisivo e viene premiato con un 7.5: "Il duello con Dumfries lo esalta e finalmente riecco il vero Theo. Non chiude neppure lui sull'1-0 ma poi sale in cattedra. Firma la punizione che riapre il match e l'assist per il 2-2". Benissimo anche Mike Maignan, Youssouf Fofana e Tammy Abraham che si meritano il 7. C'è spazio anche per tre insufficienze: i 5 di Thiaw e Jimenez, il 5.5 di Royal.

Per Sergio Conceicao il voto è 8: "In partita da subito, si arrabbia con l'arbitro e chiede pressione alta. Con i cambi dà la scossa: chiude con il 4-2-4 e firma una rimonta clamorosa. Applausi".