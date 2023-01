Le pagelle della Gazzetta: Tatarusanu votato come migliore dei rossoneri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport ha proposto oggi le pagelle della partita tra Milan e Torino che ha visto i rossoneri uscire sconfitti e dunque essere eliminati dalla Coppa Italia agli ottavi di finale. Il migliore in campo per i rossoneri, secondo la rosea, è Ciprian Tatarusanu che compie una bella parata nel primo tempo che salva il risultato e non può assolutamente nulla sul gol: 6.5 per il portiere rumeno. Gli unici altri sufficienti (6) sono Sergino Dest, Brahim Diaz e Junior Messias. I voti peggiori a Pioli ("Primo trofeo che sfuma in 11 contro 10") e Kalulu ("Perde lo sprint con Adopo che vale la partita"): per entrambi 4.5, così come per tutto il Milan a livello di squadra.