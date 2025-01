Le pagelle della Repubblica: Chukwueze l'unico che si salva, Musah un disastro

Perdere contro questa Dinamo Zagabria era un'impresa, ma il Milan ci è riuscito offrendo una prestazione ingiustificabile per la posta in palio. Entrambe le squadre si giocavano tantissimo, ma i croati hanno avuto più fame e voglia del Diavolo, al quale è mancato, e continua a mancare, passione. La Repubblica non ha dunque salvato nessuno, eccetto Samuel Chukwueze, che con una sufficienza piena è stato il migliore in campo (voto 6: "Ci mette spirito di iniziativa e qualche buona idea").

Per il resto una sfilza di 4,5, valutazione nella quale è rientrata la prestazione di Morata, Reijnders e Leao. 5,5 invece per Pulisic, Pavlovic e Maignan, i meno peggio tra i peggiori. Per il resto si va addirittura a toccare il fondo, con Theo Hernandez, Tomori e Gabbia da 4, mentre Musah da 3 pieno in pagella, complice la doppia ammonizione al 39' che ha decisamente compromesso la partita del Milan.

Per Conceiçao, invece, la valutazione è di 4,5: "Almeno sembrava avesse dato al Milan un po’ di nerbo. Qui, nemmeno quello".