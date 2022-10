Le pagelle di Ballo Touré: non fa rimpiangere Theo, segna il gol del nuovo vantaggio

MilanNews.it

La rete di Bajrami sembra incanalare la partite di Empoli verso un pareggio ma un suo gol, sessanta secondi più tardi, sposta l'ago della bilancia di nuovo in favore del suo Milan. Ballo Touré è stato uno dei protagonisti del match del "Castellani". " Prima da titolare, non fa rimpiangere Theo Hernandez. Chiude sul tiro a colpo sicuro di Haas e appoggia l'attacco, fino a un'imbucata per il 2-1 da ricordare" scrive Tuttosport. "Determinante nel fermare, alla disperata, una ripartenza dell’Empoli deviando il tiro di Haas in angolo con il fianco - il commento dei colleghi di Milannews.it -. Intraprendente nel cercare di dare manforte agli attaccanti".

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

QS: 7

Corriere della Sera: 7

Milannews.it: 7,5