Le pagelle di Calhanoglu - Gol e presenza scenica, si esalta nella ripresa

Hakan Calhanoglu è da sempre uno dei giocatori più discussi del Milan. Talento indiscutibile, capacità balistiche uniche, ma finora il turco non è riuscito a essere incisivo soprattutto in fase realizzativa. Eppure, in campo è tra quelli che si sacrifica di più e che prova a rendersi maggiormente utile: lo ha fatto anche ieri, contro la Roma, dove è stato il più pericoloso dei rossoneri. "Gol e presenza scenica", sottolinea La Gazzetta dello Sport, che gli dà 6,5 in pagella come gli altri due più importanti quotidiani sportivi italiani. Un gol mangiato nel primo tempo, poi si esalta nella ripresa e segna il rigore del 2-0 definitivo.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

MilanNews.it 6