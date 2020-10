Le pagelle di Calhanoglu: non brillante, ma quel rigore al 120' pesava 120 chili

Leader tecnico del Milan senza Ibrahimovic, vive una serata decisamente no. Si riscatta con un rigore decisivo: quello che vale il pareggio e quindi i rigori. Voti positivi, così, per esempio su La Gazzetta dello Sport (6,5): "quella palla dal dischetto al 120' pesava 120 chili". Stesso voto per Tuttosport ("non è brillante, ma è glaciale al 120'"). Mezzo voto in meno per il Corriere dello Sport: "il rigore del pareggio all'ultimo secondo pesa come un macigno ma ha freddezza e segna".

