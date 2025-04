Le pagelle di Conceicao - Giocasse sempre contro l'Inter, sarebbe in lotta per lo scudetto

"Squadra che perde non si cambia: ripropone lo stesso undici di partenza visto con l’Atalanta, a cambiare è il risultato. Jovic ripaga la sua fiducia, stasera (ieri sera, ndr) rivede la possibilità di accedere il sigaro che tanti gli hanno rinfacciato dopo Riyadh. La conferma in panchina sembra comunque lontana, ma all’Olimpico può togliersi una grande soddisfazione". Su TMW abbiamo analizzato così la prova vincente e convincente del Milan di mister Sergio Conceicao nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter: voto 8 in pagella per il tecnico portoghese. "Giocasse sempre contro l'Inter, sarebbe in lotta per lo scudetto: quattro derby, due vittorie e due pari. Azzecca tutte le scelte, da Jovic centravanti alla difesa che passa da tre a quattro a seconda del possesso", scrive La Gazzetta dello Sport confermandogli il medesimo voto.

"Incarta nuovamente l’Inter e si regala la finale di Coppa Italia. I nerazzurri con lui in panchina non hanno mai vinto", è il commento del Corriere dello Sport. "Avesse affrontato sempre l'Inter, sarebbe fra le prime quattro e magari in semifinale di Champions League. Si giocherà il secondo trofeo in cinque mesi. Questa volta solo applausi", è la sentenza di Tuttosport. Infine, la pagella di MilanNews, che all'ex allenatore del Porto dà 7,5: "La prepara benissimo, ingabbiando l'Inter e dimostrando di averla preparata in maniera perfetta. Premiata la scelta di confermare Jovic da titolare, con il serbo che ne piazza due. Ora tutti a Roma".

I voti di Sergio Conceicao

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

MilanNews: 7,5